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Более 39 тыс подъездов оборудуют камерами видеонаблюдения в 2019 году в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Декабря 2018, 13:15
Как сообщил в ходе заседания регионального правительства министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин, что в Московской области в 2019 году более 39000 подъездов планируют обеспечить камерами видеонаблюдения, сейчас они уже установлены в 1800 подъездов.
Как отмечается в презентации к выступлению, что сейчас в работе по установке камер видеонаблюдения находятся 3200 подъездов.
Ранее Хромушин сообщал, что в Московской области по губернаторской программе ремонта подъездов уже отремонтировали 67 тысяч подъездов, что составляет 80% от всей численности вошедших в программу подъездов.
Программа «Мой подъезд» стартовала в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева. Основная ее цель – сделать в кратчайшие сроки каждый подъезд региона красивым, удобным и комфортным для проживания.
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