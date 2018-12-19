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Детскую поликлинику открыли в Наро‑Фоминском городском округе
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Декабря 2018, 13:08
Как проинформировала пресс-служба министерства здравоохранения Московской области, что в городе Апрелевка Наро-Фоминского городского округа открылась трехэтажная детская поликлиника, которая оснащена всем необходимым современным оборудованием.
До этого детское население в Апрелевке обслуживалось в приспособленном помещении площадью 167 квадратных метров на первом этаже жилого дома 1961 года постройки.
Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев отметил, что возведение новой трехэтажной детской поликлиники в городе Апрелевка стартовало в 2016 году. Учреждение рассчитано на 150 посещений. Общая стоимость работ составила почти 200 миллионов рублей. Из них 80 миллионов было выделено на закупку мебели и оборудования.
Учреждение площадью более 4000 квадратных метров было построено в рамках реализации государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2014–2020 годы.
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