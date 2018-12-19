19декабря 2018
среда
|
Жители Подольска могут задать вопросы врачам роддома на Дне открытых дверей 20 декабря
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 19 Декабря 2018, 13:13
Как информируется, что в родильном доме Подольска 20 декабря 2018 года состоится День открытых дверей, где все желающие смогут посетить экскурсию по медучреждению и задать вопросы врачам.
Отмечается, что в подольском родильном доме по четвергам проходят Дни открытых дверей. В рамках мероприятия все желающие могут задать свои вопросы медперсоналу, а также посетить экскурсию по родильному отделению. Ближайший День открытых дверей будет проводиться 20 декабря 2018 года в 14:00.
Медучреждение располагается по адресу: улица Кирова, дом №38, корпус 1.
Подольский роддом – это современное муниципальное родовспомогательное учреждение, в состав которого входят женская консультация, стационар, отделение УЗИ-диагностики, патологии беременности, клинико-диагностическая лаборатория, операционный блок, два акушерских и два гинекологических отделения, а также отделение для новорожденных и два реанимационных отделения для детей и женщин.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -8 -10
вечером -9 -11 ночью -10 -12
Котировки
Партнеры