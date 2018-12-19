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Новый офис МФЦ открылся в Раменском
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Декабря 2018, 13:16
Как сообщила пресс-служба администрации Раменского района, что в подмосковном Раменском открылись 10 дополнительных окон МФЦ на улице Крымской, дом №5.
Отмечается, что МФЦ предоставляют около 350 государственных и муниципальных услуг. Востребованность у граждан в получении услуг через МФЦ растет. В связи с этим администрацией было принято решение открыть дополнительные окна, чтобы полностью разгрузить от очередей основной и дополнительные офисы МФЦ в городе Раменское. Местоположение выбрано не случайно – новый активно развивающийся микрорайон.
На открытии офиса МФЦ присутствовал глава Раменского района Андрей Кулаков.
На церемонию открытия была приглашена заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Елена Дрыганова.
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