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В Дзержинском 20 площадок оборудуют баками для раздельного сбора мусора до конца декабря
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Декабря 2018, 13:04
Как проинформировала пресс-служба администрации муниципалитета, что в подмосковном Дзержинском до конца текущего года 20 контейнерных площадок оборудуют баками для раздельного сбора мусора.
Отмечается, что внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов в Дзержинском начнется сначала следующего года с приходом единого регионального оператора по вывозу мусора. До 2018 года первые 20 городских контейнерных площадок будут оборудованы специальными баками серого и синего цвета для сухих и влажных отходов.
С 1 января 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Подмосковье переходит на новую систему обращения с отходами. В регионе вводится раздельный сбор мусора. Уже подготовили 13000 контейнерных площадок.
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