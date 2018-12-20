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Жителей Подольска призвали проявить бдительность во время новогодних праздников
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Декабря 2018, 13:07
Как информируется на сайте администрации округа, что жителей подмосковного Подольска призвали проявить бдительность и сообщать в полицию о подозрительных предметах и людях.
Отмечается, что в связи с сохраняющимися угрозами совершения в Москве и Московской области террористических актов и проведением новогодних праздничных мероприятий, антитеррористическая комиссия призывает жителей городского округа Подольск к повышению бдительности в отношении подозрительных граждан, бесхозного автотранспорта, а также оставленных вещей, которые могут быть использованы в виде закамуфлированного взрывного устройства.
При обнаружении признаков совершения террористических актов необходимо незамедлительно сообщать о них в пятый окружной отдел УФСБ по городу Москве и Московской области по телефону: 8(496)757-25-70, в УМВД России по Подольску: 8(496)763-02-63 или 8(496)763-02-71, а также в Единую дежурную диспетчерскую службу: 8(496)755-57-98.
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