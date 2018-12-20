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Ведущие медики Подмосковья 21 декабря осмотрят детей со сложными заболеваниями в Балашихе
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Общество — 20 Декабря 2018, 13:09
Как сообщила пресс-служба Московского областного консультативно-диагностического центра (МОКДЦД) для детей, что около 200 детей со сложными заболеваниями планируют осмотреть главные детские специалисты Подмосковья во время двадцатого «Десанта детских врачей», который будет проходить 21 декабря в школе №8 в микрорайоне Кучино Балашихи.
Отмечается, что юбилейный выезд в Балашиху возглавит заместитель министра здравоохранения Московской области Ирина Солдатова. В работе десанта примет участие и уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
21 декабря 2018 года по плану пройти осмотр должны 200 детей. В диагностическом и консультационном осмотре примут участие главные детские специалисты министерства здравоохранения Московской области и ведущие врачи МОКДЦД: педиатр, ревматолог, гастроэнтеролог, невролог, эпилептолог, нефролог, эндокринолог, психолог, пульмонолог, аллерголог и инфекционист.
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