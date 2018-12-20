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Почти 2,5 тыс врачей в Подмосковье получают губернаторскую доплату
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Декабря 2018, 13:12
Как сообщило министерство здравоохранения Московской области, что около 2500 медицинских работников в Подмосковье, которые соответствуют ряду критериев эффективности, получают губернаторскую доплату.
Как рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев, что в апреле 2018 года была введена так называемая «губернаторская доплата» до 32000 рублей для участковых терапевтов, участковых педиатров и врачей общей практики. На данный момент ее получают 2 442 специалиста системы здравоохранения региона.
Чтобы получить такую доплату, медицинский работник должен соответствовать ряду критериев. Например, врач должен работать не более чем на 1,25 ставки и только на одном участке, к которому прикреплены 1700 взрослых и, в случае с педиатрами, 800 детей.
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