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Свыше 300 площадок для запуска фейерверков подготовили в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Декабря 2018, 13:15
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью,что более 300 площадок для запуска салютов подготовлены на территории Московской области, они способны вместить более 100 000 человек.
Отмечается, что для безопасного запуска салютов и фейерверков во всех районах Подмосковья определены 306 специальных площадок, которые в общей сложности могут вместить более 100 000 человек.
Для обеспечения безопасности новогодних и рождественских праздников в Подмосковье сотрудники МЧС России проводят профилактические обследования всех объектов, задействованных в праздничных мероприятиях, тренировки и инструктажи с персоналом. Также они проверяют точки реализации и хранения пиротехники и площадки для запуска фейерверков.
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