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Более 1,8 млн руб переплаты за отопление вернули жителям двух домов в Мытищах
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Общество — 21 Декабря 2018, 13:29
Как сообщила пресс-службы Госжилинспекции Московской Области, что В Мытищах управляющая компания «ПИК-Комфорт» скорректировала платы за отопление жителям двух домов по улицам Борисовка и Рождественская и вернула им более 1,8 миллиона рублей переплаты.
В ходе проверки обращений жителей домов №20А по улице Борисовка и №2 по Рождественской улице инспекторы выявили, что «ПИК-Комфорт» не провела положенную ежегодную корректировку платы за предоставление данной коммунальной услуги по итогам прошлого года. УК выдали предписания о проведении перерасчетов в течение двух месяцев.
По истечении установленного срока управляющая компания предоставила документы с точными суммами корректировки. В доме №20А по улице Борисовка она составила 1,292 миллиона рублей. Жителям дома №2 по Рождественской улице вернули 550 тысяч рублей.
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