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Более 1 тыс лифтов привели в порядок в жилых домах Подмосковья с начала 2018 года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Декабря 2018, 13:36
Как сообщила пресс-служба вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова, что в жилых домах Подмосковья с начала текущего года отремонтировали и заменили свыше 1000 лифтов, регион одним из первых в стране перешел на приемку оборудования по новому федеральному регламенту.
Пестов отметил, что за текущий в рамках региональной программы капитального ремонта МКД выполнена замена и ремонт 1300 единиц лифтового оборудования.
В первую очередь в программу капремонта включается лифтовое оборудование, которое работает более 25 лет. Также особое внимание уделяется замене лифтов в многоквартирных домах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны и люди с ограниченными возможностями.
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