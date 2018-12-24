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Полиция проверит места продажи пиротехники в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Декабря 2018, 13:08
Как сообщил заместитель начальника УОООП ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Игорь Платонов, что в преддверии Нового года подмосковная полиция проведет мероприятия по выявлению несанкционированной торговли пиротехническими изделиями.
Платонов отметил, что уже проводятся соответствующие мероприятия по выявлению несанкционированной торговли пиротехническими изделиями. Администрациям муниципальных образований рекомендовано определить места применения пиротехнических изделий и оборудовать их соответствующим образом по согласованию с МЧС.
Он уточнил, что массовых нарушений в сфере продажи пиротехники в декабре 2018 года в Московской области не выявлено.
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