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Полиция Подмосковья обеспечит безопасность более 600 тыс детей на новогодних праздниках

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Общество — 24 Декабря 2018, 13:11

Как сообщил заместитель начальника УОООП ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Игорь Платонов, что сотрудники полиции обеспечят безопасность более 600 000 детей из Подмосковья на мероприятиях и праздниках в новогодние и рождественские праздники.

Платонов отметил, что с 17 по 30 декабря и со 2 по 8 декабря в образовательных и культурных учреждениях Московской области проводятся новогодние и праздничные мероприятия с участием детей, где предполагается присутствие более 600 000 детей.

Он добавил, что на обеспечение охраны общественного порядка на детских мероприятиях планируется задействовать около 6000 сотрудников органов внутренних дел, 2000 сотрудников ЧОП и около 300 сотрудников Росгвардии.

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