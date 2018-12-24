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Продажу алкоголя ограничат в новогодние праздники в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Декабря 2018, 13:15
Как сообщил заместитель начальника УОООП ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Игорь Платонов, что продажа алкоголя в местах проведения массовых мероприятий и около образовательных учреждений будет ограничена в Подмосковье в новогодние праздники.
Платонов отметил, что соответствующая профилактическая работа уже ведется, письма направлены в муниципалитеты. Эта работа обязательная, особенно вблизи детских образовательных учреждений, в местах праздничных мероприятий торговля алкоголем будет ограничена.
Около 8000 сотрудников полиции, Росгвардии и охранных предприятий, а также казаки и дружинники будут обеспечивать порядок на новогодних и рождественских мероприятиях в Подмосковье.
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