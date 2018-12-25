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В аэропорту «Домодедово» появились две новые зоны продажи билетов на «Аэроэкспресс»
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Общество — 25 Декабря 2018, 13:15
Компания «Аэроэкспресс» сообщила, что на территории международного аэропорта «Домодедово» появились 2 дополнительные зоны «Аэроэкспресса», где можно приобрести билеты на поезд, узнать расписание и другую необходимую информацию.
Новые стойки находятся около выхода №4 из аэропорта и у выхода из зоны прилета международных авиалиний. За стойками работают сотрудники «Аэроэкспресса», в дальнейшем также будут установлены билетопечатающие автоматы для самостоятельной покупки проездного.
Кроме касс и стационарных стоек, приобрести билеты на «Аэроэкспресс» можно также на сайте и в мобильном приложении компании, на турникетах «Аэроэкспресса», у мобильных кассиров и у агентов.
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