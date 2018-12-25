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Около 5 тыс кубометров снега вывезли минувшей ночью с дорог Московской области
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Общество — 25 Декабря 2018, 13:18
Как сообщило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, что дорожные службы Подмосковья убирали снег в усиленном режиме для обеспечения бесперебойного проезда транспорта по региональным автодорогам минувшей ночью.
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик отметил, что работы по очистке проезжей части и пешеходов проводились в основном в ночное время, чтобы не затруднять движение автотранспорта.
Он добавил, что на данный момент на региональных дорогах в работе задействовано порядка 500 единиц техники и дорожных рабочих. При очистке проезжей части особое внимание уделяется автомобильным дорогам по маршрутам движения транспорта. Также осуществляется ручная уборка остановок и посадочных площадок, тротуаров, пешеходных переходов.
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