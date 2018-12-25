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Полиция не получала заявлений из‑за массовой драки в Люберцах
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Общество — 25 Декабря 2018, 13:22
Как рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что в микрорайоне Красная Горка подмосковных Люберец в выходные произошла драка между местными жителями и объезжающими пробки водителями, но заявления в полицию по данному факту не поступали.
В минувшие выходные в сети появилось видео, где запечатлена массовая драка на улице Черемухина в микрорайоне Красная Горка Люберец. Местным жителям не понравилось, что водители объезжали пробку через дворы. В ходе драки избили одного из таких водителей.
Сотрудник полиции сообщил, что по данному факту обращения в полицию не поступали. Не было ни одного заявления.
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