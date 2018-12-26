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Одностороннее движение введут на улице Парковой в Красногорске
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Общество — 26 Декабря 2018, 12:16
Как информируется на сайте администрации городского округа, что улицу Парковую в подмосковном Красногорске собираются сделать односторонней, тем самым улучшив условия движения общественного транспорта, повысив пропускную способность и условия безопасности дорожного движения.
Отмечается, что из-за изменений проекта организации дорожного движения на автомобильной дороге местного значения «Красногорск, улица Парковая» на данном участке дороги будет введено одностороннее движение.
Ширина проезжей части автомобильной дороги не позволяет обеспечить беспрепятственный встречный разъезд транспортных средств.
Сроки реализации проекта не уточняются.
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