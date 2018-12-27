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В Подмосковье ежегодно сокращается смертность при ЧС
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Декабря 2018, 13:02
Как сообщил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов, что в Подмосковье каждый год уменьшается число случаев гибели людей в ДТП, на пожарах и при других чрезвычайных ситуациях.
В четверг в доме правительства Московской области подводят итоги деятельности Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2018 году, а также проходит празднование Дня спасателя Российской Федерации.
Пестов наградил лучших спасателей орденами «За доблесть и мужество» и вручил им благодарности губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
День спасателя РФ установлен указом президента России в 1995 году. Российский корпус спасателей образовали 27 декабря 1990 года на основании постановления Совета министров РСФСР.
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