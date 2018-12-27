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В Подольске составили график дежурств УК и ответственных лиц в новогодние праздники
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Декабря 2018, 13:05
Как проинформировала администрация, что в подмосковном Подольске для обеспечения бесперебойной подачи коммунальных услуг в праздники составили график дежурств УК и ответственных.
Всего в Подольске находится 25 ресурсоснабжающих предприятий и 37 управляющих компаний. Теплоснабжение городского округа осуществляется 24 теплоснабжающими организациями от 92 котельных. В ноябре был проведен смотр готовности аварийно-ремонтных подразделений ресурсоснабжающих предприятий и управляющих компаний.
Всего для уборки снега на внутридомовых территориях в Подольске были привлечены более 680 человек, а также 114 единиц техники.
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