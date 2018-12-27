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В Подольске более 145 елей украсили гирляндами в преддверии Нового года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Декабря 2018, 13:08
Как сообщила администрация, что в подмосковном Подольске более 145 елей украсили гирляндами в преддверии Нового года, а также установили световые консоли и фонтаны.
Отмечается, что световой фонтан установили на площади Славы, в сквере за домом культуры «Машиностроитель» в микрорайоне Климовск. Световые фигуры в виде формул появились в сквере Науки, а световые украшения «Деревья» – в сквере Поколений и на кругу на Октябрьском проспекте.
Также световые консоли установили на проспекте Юных Ленинцев, проспекте Ленина, на улице Кирова, Стекольникова, Матросская, Клемента Готвальда, Индустриальная. Световые сетки на деревьях появились в парке «Дубрава», в сквере Пушкина и на улице Ленина.
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