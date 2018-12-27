27декабря 2018
четверг
|
Холлы детской поликлиники Подольска украсили изображениями героев мультфильмов
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 27 Декабря 2018, 13:11
Максим Демченко украсил стены холлов в новой детской поликлинике микрорайона Кузнечики Подольска рисунками персонажей из советских мультфильмов.
Детская поликлиника микрорайона Кузнечики располагается на бульваре 65-летия Победы. Стены украсили персонажами из советских мультфильмов: Незнайка, Карлсон, Винни-Пух, попугай Кешу и кота Леопольд.
Демченко отметил, что на работу он потратил около 8 часов. Изображения он брал с уже существующих картинок в интернете, однако часть деталей дорисовывал и придумывал самостоятельно.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -10 -12
ночью -11 -13 утром -11 -13
Котировки
Партнеры