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Вызвавших скорую в Подмосковье будут уведомлять о выезде бригады через приложение
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Декабря 2018, 13:15
Как рассказал главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин, что в следующим году в Подмосковье заработает мобильное приложение скорой помощи, через которое будут приходить уведомления о выезде бригады, кроме того появится возможность оценивать работу медиков.
Какурин отметил, что в следующем году должно заработать мобильное приложение «103», где пациент, который вызвал скорую помощь и указал свой мобильный телефон, будет получать до пяти-шести кратких уведомлений – бригада выехала, бригада подъезжает. И одно из завершающих сообщений – оценка качества, обратная связь. Их мы будем анализировать.
По его словам, сейчас специалисты скорой помощи также анализируют поступающие обращения и жалобы.
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