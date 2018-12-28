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Место для отдыха на Лаговском пруду Подольска появится в 2019 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Декабря 2018, 12:17
Как сообщил глава городского округа Подольск Николай Пестов, что на Лаговском пруду подмосковного Подольска завершается финальный этап работ по благоустройству, жители смогут отдохнуть там уже летом следующего года.
Он отметил, что на Лаговском пруду в 2018 году подходит к концу второй этап работ. В следующем году место отдыха начнет функционировать в полном объеме. Для удобства отдыхающих предусмотрены асфальтовые дорожки, детская площадка, скамейки и урны, освещение, оборудованное место для спасателей, кабины для переодевания, благоустроенная прибрежная зона. Реконструированы туалет и контейнерная площадка, оборудована парковка.
Согласно разработанной концепции планируется обустройство пляжной зоны реки Петрица, которая будет включать в себя лодочный и пешеходный пирсы, мини-кафе на воде в виде декоративного парусного корабля и летнюю площадку в виде экзотического плавающего островка с декорациями.
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