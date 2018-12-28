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Новый надземный переход открыли на трассе М‑5 в Раменском районе
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Декабря 2018, 12:20
Как сообщила пресс-службы ФКУ «Центравтомагистраль», что на 30-м километре федеральной дороги М-5 «Урал» в деревне Островцы Раменского района Подмосковья запустили новый модульный надземный переход, протяженность которого 28 метров.
Отмечается, что конструкция сооружения представляет собой сборно-разборный комплекс: в короткие сроки его можно демонтировать и использовать повторно в другом месте.
При этом сборно-разборный комплекс прочный и долговечный – срок службы такого объекта составляет до 50 лет.
Длина пролетного строения перехода составляет 28 метров, а ширина – порядка 2,5 метров. Для защиты пешеходов от ветра и осадков предусмотрено светопрозрачное покрытие из поликарбоната. Переход оборудован оцинкованными перилами, в темное время суток освещается энергосберегающими светодиодными светильниками.
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