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Полицейские просят жителей Королева остерегаться мошенников в новогодние праздники
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Декабря 2018, 12:24
Как сообщила старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская, что сотрудники полиции подмосковного Королева просят жителей быть внимательными в новогодние праздники и остерегаться мошенников.
Перед новогодними праздниками и в каникулы мошенники становятся особенно активными. Доверчивым людям предлагают купить что-либо и оставить задаток, либо сами становятся покупателями и просят номера карт и CVC-коды. Также гражданам предлагают купить и установить счетчики и прочие бытовые приборы, рассказывая о ложных социальных программах.
Она также добавила, что особенно часто на удочку мошенников попадаются пожилые люди. Им необходимо постоянно напоминать о мошенниках и о том, как они обманывают. Это особенно актуально в праздники, мошенники пользуются суетой и новогодним настроением, придумывают несуществующие подарки.
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