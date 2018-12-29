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Порядка 1 млрд рублей вложит инвестор в развитие хлопкопрядильной фабрики в Балашихе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Декабря 2018, 11:31
Как сообщила пресс-служба администрации муниципалитета, что около 1 миллиарда рублей планирует вложить инвестор в развитие балашихинской хлопкопрядильной фабрики.
Сергей Юров отметил, что Балашихинская хлопкопрядильная фабрика будет развиваться в общественно-деловое пространство. Будет приведена в порядок прилегающая территория, изменена в транспортную схему. Инвестор планирует вложить порядка 1 миллиарда рублей.
Он добавил, что в следующем году в развитие территории мануфактуры вложат около 300 миллионов рублей.
В декабре для жителей открыли часть территории Балашихинской хлопкопрядильной фабрики. Там работает музей, где представлены экспонаты, рассказывающие об истории мануфактуры.
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