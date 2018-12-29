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Около 22 км рек расчистили в Балашихе в 2018 году
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Общество — 29 Декабря 2018, 11:34
Как сообщила пресс-служба администрации городского округа, что в текущем году завершили работы по экореабилитации рек Пехорки и Малашки в Балашихе, всего было расчищено порядка 22 километров.
Глава Балашихи Сергей Юров отметил, что ссе русло реки Пехорки и ее притока реки Малашки – это около 22 километров – были очищены. Это важный проект, который реализовывался на территории Балашихи два года. Эта работа позволила перезапустить флору и фауну нашей главной водной артерии, наша задача на сегодня – благоустраивать берега вдоль Пехорки и не допускать несанкционированных стоков в реку.
Он добавил, что со дна Пехорки и Малашки выкачали ил, с берегов убрали мусор и сухостойную растительность.
Стоимость работ по экологической реабилитации водоемов составила более 600 миллионов рублей.
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