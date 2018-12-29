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Первый рождественский фестиваль проведут в Красногорске 7 января
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Декабря 2018, 11:37
Как рассказала глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина, что в Красногорске 7 января состоится первый рождественский фестиваль при поддержке министерства культуры Подмосковья.
Фестиваль будет проходить на площадке Красногорска возле Дворца культуры «Подмосковье» .
Она отметила, что фестиваль будет ориентирован на семьи с детьми.
По ее словам, в новогодние и рождественские каникулы в Красногорске проведут около 300 праздничных мероприятий.
Хаймурзина подчеркнула, что в этом большой труд тех, кто работает в учреждениях образования, культуры, членов творческих коллективов, которые с удовольствием принимают участие во всех мероприятиях.
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