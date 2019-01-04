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Более 72 тыс жалоб поступило в «Добродел» от жителей Люберец в 2018 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Января 2019, 15:18
Как рассказал «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий, за минувший год от жителей городского округа Люберцы на областной портал «Добродел» поступило 72 053 жалобы разного характера .
Он подчеркнул, что все недостатки оперативно устраняются. Просрочек в рассмотрении обращений не допускается. В полном объёме до 24 декабря 2018 года выполнили работы по 2207 обращениям граждан с отложенными сроками решений.
Запустили портал «Добродел» в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.
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