04января 2019
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Экс‑министра финансов Подмосковья поместили в СИЗО
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Января 2019, 15:20
Как рассказал РИАМО в пятницу представитель пресс-службы СК РФ, экстрадированного из Франции бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова поместили в СИЗО, предъявив ему обвинение.
Ему инкриминируется совершение преступлений, которые предусмотрены статьей 159 УК РФ, 174.1 УК РФ, статьей 160 УК РФ (мошенничество; легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления; растрата).
С декабря 2013 года дело о выдаче Кузнецова рассматривалось апелляционными судами Экс-ан-Прованса, а затем Лиона. В судебных слушаниях принимал участие представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
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