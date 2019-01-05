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В Подольске очистили кровли многоквартирных домов от наледи и сосулек по 38 адресам
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Января 2019, 12:50
Как информируется в сообщении пресс-службы администрации округа, в подмосковном Подольске управляющие компании округа очистили кровли многоквартирных домов по 38 адресам 4 января, в субботу планируется провести работы по 35 адресам.
В микрорайоне Климовск работы проводились по улице Заводская, на домах №№ 11/2, 13, 15/1, 19 и 21, в микрорайоне Львовский – по улице Горького, на доме № 22/14, улице Советская, на доме № 32 и на улице Московская, на доме № 2А. Также работы были проведены в поселке радиоцентра Романцево – на доме 5, в деревне Федюково – улице Строителей, на домах №№ 9, 10, 11, 14.
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