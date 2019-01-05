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Экстрадиция экс‑министра финансов Подмосковья стала уникальной операцией
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Января 2019, 12:54
Как передает РИА Новости, экстрадиция бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, обвиняемого в многомиллиардных хищениях, стала уникальным результатом работы российских и французских правоохранителей.
Как рассказывает официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренный, одной из трудностей в деле стало то, что преступления Кузнецова выявили через значительное время после их совершения, а уголовное дело завели уже после того, как Кузнецов ушел в отставку с постов заместителя председателя правительства и министра финансов региона.
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