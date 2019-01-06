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Фольклорные ансамбли Люберец выступят в Центральном парке округа 7 января
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Общество — 6 Января 2019, 13:26
Как информируется в Instagram-аккаунте парка, в Центральном парке подмосковных Люберец 7 января состоится развлекательная программа «Рождественский переполох», выступят фольклорные городские ансамбли.
В материале сказано, что в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» в ходе праздника покажут рождественский кукольный спектакль. Также там выступят приглашенные артисты и можно будет поиграть в традиционные забавы. Начало в 12:00, праздник пройдет на площади для народных гуляний.
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