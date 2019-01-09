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Святочное представление с конкурсами проведут в поселке Красногорска 10 января
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Общество — 9 Января 2019, 13:13
Как следует из афиши мероприятия, что фольклорные коллективы КДК «Мечта» поселка Нахабино Красногорска 10 января проведут святочное представление с мастер-классами и конкурсами.
Отмечается, что в программе мероприятия: фольклорное представление «Дай Бог тому, кто в этом дому», разучивание народных игр и танцев, награждение участников конкурса «Самая креативная елочка», колядки и щедровки».
В мероприятии «У нас празднички, да все святочки» примут участие фольклорные коллективы «Любушата» и «Оберег» под руководством директора клуба «Мечта» Вероники Андрияновой и хор народной песни «Любушка» под руководством Александра Нефедова.
Мероприятие пройдет 10.01.2018 года в 19:00 в культурно-досуговом клубе «Места» по адресу: поселок Нахабино, улица Красноармейская, дом № 44. Вход будет бесплатным.
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