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Отделения МФЦ Красногорска будут работать без выходных в I квартале 2019 года
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Общество — 9 Января 2019, 13:20
Как информируется на официальном сайте МФЦ, что отделения многофункционального центра (МФЦ) подмосковного Красногорска будут работать в I квартале 2019 года без выходных в тестовом режиме.
Отмечается, что с 9 января 2019 года отделения МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского круга Красногорск» будут осуществлять прием заявителей по следующему графику: с понедельника по воскресенье (включительно) с 08:00 до 20:00.
Данный график будут пробывать в тестовом режиме в I квартале текущего года.
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