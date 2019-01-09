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Пожарное депо планируют построить в поселке Октябрьский Люберец до 2020 года
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Общество — 9 Января 2019, 13:23
Как сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий, что до 2020 года в поселке Октябрьский городского округа Люберцы планируют возвести новое пожарное депо.
Он отметил, что в 2019-2020 годах запланировано строительство пожарного депо в поселке Октябрьский городского округа Люберцы.
Ружицкий добавил, что в 2018 году возвели здание пожарного депо на 4 машины в поселке Малаховка. Здание подключено к коммуникациям. Ввод в эксплуатацию его запланирован на июль текущего года.
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