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«Желтый» уровень опасности из‑за тумана объявили в Московском регионе на 10–11 января
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Января 2019, 13:05
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что в Москве и Подмосковье на 10 и 11 января объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за тумана.
«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, который обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 12 часов с 21:00 10 января 2018 года.
Такой же уровень опасности объявлен на территории Калужской, Курской, Белгородской, Воронежской и Липецкой областей.
В Подмосковье и Москве 10 января 2018 года ожидается до минус 11 градусов мороза, погода будет облачной, пройдет небольшой снег.
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