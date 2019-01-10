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Строительную компанию оштрафовали на 200 тыс руб за незаконную свалку в Рузском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Января 2019, 13:11
Как сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья, что инспекторы эконадзора привлекли к административной ответственности АО «Волгомост», которому принадлежит земельный участок в поселении Дорохово Рузского городского округа, за нелегальную свалку.
Отмечается, что при проверки, которая проводилась по обращению жителей поселка, выяснилось, что работники общества сваливали на открытом грунте строительные отходы (бой бетона, стекловату, обломки столярных изделий), а также допустили разливы нефтепродуктов.
За это нарушение на АО наложен административный штраф в размере 200 000 рублей. Ликвидация незаконной свалки и приведение земельного участка в порядок находится на контроле Минэкологии.
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