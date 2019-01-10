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Пробка длиной около 2 км образовалась в центре Подольска
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Января 2019, 13:14
Как следует из сервиса «Яндекс.Пробки», что в центре подмосковного Подольска образовалась пробка длиной около 2 километров утром 10 января.
Отмечается, что согласно данным сервиса, на 9:23 в четверг в центре Подольска образовалась пробка длиной около 2 километров. Движение затруднено от поворота с улицы Карла Маркса на проспект Ленина до автобусной остановки «Детский мир» на Большой Серпуховской улице. Средняя скорость движения – 17 километров в час.
В сервисе отмечается, что на проспекте Ленина на перекрестке с Революционным проспектом произошло ДТП. Также аварии произошли на Октябрьском проспекте, у автобусной остановки «Станция Гривно» на Симферопольской улице в микрорайоне Климовск, а также на Профсоюзной улице у остановки «Сады ЗиО».
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