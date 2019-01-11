11января 2019
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Почти 2,5 тыс объектов благоустроили в Красногорске с помощью Госадмтехнадзора в 2018 г
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Января 2019, 13:03
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, что за 2018 год на территории городского округа Красногорск в результате работы Госадмтехнадзора Подмосковья устранено 2340 нарушений в содержании объектов и территорий.
Отмечается, что за прошедший год проверено 438 детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок. Устранены нарушения и факторы опасности на 37 из них, по предписаниям инспекторов демонтировано 16 опасных, устаревших игровых элементов. В округе не осталось ни одной бесхозяйной детской площадки.
В рамках поддержания чистоты и порядка на улицах населенных пунктов Подмосковья очищено от несанкционированной рекламы и объявлений более 75 объектов инфраструктуры, зданий и сооружений, а также около 50 объектов в полосе отвода автомобильных дорог. По итогам проверок содержания улиц, площадей, мест массового пребывания устранено более 30 правонарушений.
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