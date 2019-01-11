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Спасатели рассказали родителям из микрорайона Балашихи о правилах пожарной безопасности
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Января 2019, 13:11
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, что инспекторы отдела надзорной деятельности (ОНД) Реутова в ходе профилактической беседы рассказали многодетным семьям микрорайона Купавна Балашихи о правилах пожарной безопасности.
Основной целью профилактических рейдов было предупреждение пожаров и связанных с ними последствий.
Отмечается, что инспекторы ОНД Реутова провели в микрорайоне Купавна Балашихи профилактические беседы с родителями и детьми, разъяснили им правила эксплуатации газового оборудования в квартирах, порядок применения первичных средств пожаротушения и действия при пожаре.
Также в ходе встречи инспекторы вручили памятки о мерах пожарной безопасности, использованию свечей, обогревательных приборов и рассказали родителям об опасности загромождения имуществом выходных дверей, межэтажных лестниц и межквартирных коридоров.
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