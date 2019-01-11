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Прокуратура устранила нарушения при трудоустройстве бывшего госслужащего в Лыткарине
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Общество — 11 Января 2019, 13:13
Как информируется на сайте Генеральной прокуратуры РФ, что прокуратура подмосковного Лыткарина устранила нарушения законодательства о противодействии коррупции при приеме на работу в коммерческую организацию бывшего государственного служащего.
Отмечается, что на работу в коммерческую фирму, которая осуществляет деятельность в городском округе Лыткарино, был принят бывший руководитель одного из структурных подразделений Федерального центра гигиены и эпидемиологии. В нарушение требований закона «О противодействии коррупции» сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником в установленный законом срок на предыдущее место его службы направлены не были.
После проверки прокуратура города возбудила в отношении юридического лица и его руководителя административные дела по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг бывшего государственного или муниципального служащего).
Рассмотрев административные материалы, суд привлек виновных к административной ответственности и оштрафовал.
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