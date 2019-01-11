11января 2019
пятница
|
Около 2 тыс человек будут следить за безопасностью крещенских купаний в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 11 Января 2019, 13:18
Как сообщило главное управление МЧС России по Московской области, что для обеспечения безопасности жителей и гостей Подмосковья в праздник Крещения Господня будет задействовано около 2000 человек и порядка 600 единиц техники.
Отмечается, что более 200 мест для крещенских купаний оборудовано в муниципальных образованиях Подмосковья: 63 купели при храмах, церквях и у святых источников, 76 мест на прудах и 83 места на открытых водоемах. Все они оборудованы осветительными приборами, местами для обогрева и переодевания, настилами, имеют удобные спуски в воду, везде организовано дежурство спасателей и медиков», - отмечается в материале.
В МЧС добавили, что многие самостоятельно подготавливают проруби для совершения обряда, однако это очень опасно.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -10 -12
вечером -12 -14 ночью -12 -14
Котировки
Партнеры