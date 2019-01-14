14января 2019
понедельник
|
Губернатор Подмосковья обратил внимание на важность работы управляющих компаний
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 14 Января 2019, 13:04
Как информирует пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья, что губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что состояние подъездов, дворов и взаимодействие с жителями зависит от управляющих компаний, которые работают в регионе.
14 января 2019 года состоялось совещание, которое провел Воробьев с руководящим составом областного правительства. На совещании отдельное внимание было уделено вопросам, связанным с качеством работы управляющих компаний и наведением порядка на улично-дорожной сети в зимний период.
Воробьев отметил, что часто обсуждаются обращения граждан в разных форматах. От того, какая будет управляющая компания, зависит состояние подъезда, двора и, самое главное, взаимодействие с жителями.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 -3
вечером -3 -5 ночью -1 -3
Котировки
Партнеры