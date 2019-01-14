14января 2019
понедельник
|
Воробьев поздравил сотрудников подмосковных СМИ с Днем российской печати
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 14 Января 2019, 13:09
Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников средств массовой информации Подмосковья с Днем российской печати и пожелал успехов в их деятельности.
В понедельник 14 января 2019 года Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Во вступительной части глава региона поздравил представителей средств массовой информации региона с профессиональным праздником – Днем российской печати.
В регионе богатые традиции, ряд газет уже издается более чем сто лет.
День российской печати отмечается 13 января. В этот день в Москве вышла первая русская газета «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах».
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 -3
вечером -3 -5 ночью -1 -3
Котировки
Партнеры