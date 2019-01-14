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Почти 24 тыс многодетных семей Подмосковья получили земельные участки
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Января 2019, 13:13
Как информируется в пресс-службе министерства социального развития региона, что в Московской области уже более 23600 многодетных семей обеспечены земельными участками.
Всего 37900 подмосковных многодетных семей поставлено на учет на получение земельного участка. Таким правом обладают семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, проживающие на территории Московской области не менее пяти лет и не имеющие в собственности земельных участков и жилых домов.
Отмечается, что право на получение бесплатного земельного участка для таких семей установлено Земельным кодексом РФ в 2011 году.
На сегодняшний день в Подмосковье проживает свыше 75000 многодетных семей, им предусмотрено свыше 30 мер социальной поддержки за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.
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