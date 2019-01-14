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Более 1,5 тыс кубометров снега вывезли с дорог Люберец с начала года
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Января 2019, 13:16
Глава городского округа Владимир Ружицкий на оперативном совещании, которое состоялось 14 января, сообщил, что с начала текущего года с региональных и муниципальных дорог Люберец было вывезено 1 622 кубометров снега.
С 1 января в городском округе Люберцы проводились ежедневные работы по содержанию территорий в зимний период. В уборке задействовали 186 человек и 94 единицы спецтехники. С муниципальных дорог было вывезено 680 кубометров снега, с региональных – 942 кубометра.
Ружицкий добавил, что в ночь на 14 января вывезли снег с Панковской эстакады. он пояснил, что в минувшие выходные дорожные службы трудились в усиленном режиме.
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