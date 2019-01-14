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Порядка 130 новых лифтов установят в Люберцах в 2019 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Января 2019, 13:20
Как сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий на оперативновнос совещание, которое состоялось 14 января 2019 года, что в многоквартирных домах подмосковных Люберец в текущем году установят 130 новых лифтов.
Он отметил, что в 2019 году в городском округе Люберцы запланирован ремонт 1058 подъездов. Кроме того, установят 130 лифтов в 39 многоквартирных домах (МКД).
Владимир Ружицкий добавил, что в 2019 году также запланировано установить 1 895 камер видеонаблюдения в округе.
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