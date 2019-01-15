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Вакуумные насосы заменили в цехе «Воскресенских минеральных удобрений»
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Общество — 15 Января 2019, 11:54
Как сообщила пресс-служба предприятия АО «Воскресенские минеральные удобрения», что в цехе экстракционной фосфорной кислоты №3 заменили вакуумные насосы. Новое оснащение было приобретено и установлено с учетом требований и особенностей производства фосфорной кислоты.
Новое оборудование швейцарской компании Sulzer пришло на смену выработавшему свой срок эксплуатации. Оборудование производства швейцарской компании Sulzer занимает ведущее место в мире по своим эксплуатационным показателям и надежности.
Новое оснащение приобрели и установили с учетом требований и особенностей производства фосфорной кислоты. Установленные насосы позволят эффективно использовать производственные мощности, будут способствовать увеличению производительности цеха, минимизируют внеплановые простои.
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